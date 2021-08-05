В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400

Москва ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов С-400, видит серьезный потенциал для развития сотрудничества с Анкарой, профильные ведомства находятся в контакте по этому вопросу. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"С удовлетворением отмечаем поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал", - сказал Пилипсон.

"Ценим позицию турецких партнеров, которые действуют сообразно национальным задачам обеспечения обороноспособности, несмотря на открытое внешнее давление", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о сроках закупки Анкарой второго полка С-400 Пилипсон пояснил, что "профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества".

"Дадим специалистам спокойно работать, суета здесь ни к чему", - резюмировал дипломат.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции и США. В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе в июле заявила, что США сохранят действующие и введут новые санкции в отношении Анкары в случае продолжения закупок российского вооружения.