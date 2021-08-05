Компания Ucom первая в Армении предлагает телеканал качества 4К

С 20 августа компания Ucom первая в Армении будет транслировать телеканал «Love Nature» в формате 4K, который будет доступен всем абонентам услуги Ucom TV согласно их запросу.

Разрешение качества 4K в 3840×2160 пикселей позволит абонентам видеть изображение, в 20 раз превосходящее текущие стандарты каналов SD. А по сравнению с телеканалами формата HD, изображение 4K до 4 раз четче, максимально ближе к реальности, и имеет более богатую палитру.

«Продолжайте проживать лучшие моменты с Ucom. Сегодня мы первыми в Армении сделали доступным для наших абонентов телеканал качества 4K. Благодаря каналу «Love Nature» Вы окунетесь в разнообразие дикой природы и животного мира. Это телеканал для всех членов Вашей семьи. С изображениями потрясающего качества 4K Вы по-настоящему восхититесь красотой нашей планеты. Отмечу, что скоро у нас появятся и другие телеканалы в формате 4K»,- отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что «Love Nature» в качестве 4K - это телеканал, специализирующийся на тематике природы, его контент имеет исключительное качество. Он созданн совместно каналами «BBC», «TRUE to NATURE» и «ICON FILMS». Для его просмотра необходимо иметь предоставляемый Ucom приемник 4К TV и телевизор, поддерживающий качество 4K. Более подробная информация об условиях подписки на этот телеканал будет распространена в ближайшее время.