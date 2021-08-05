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«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1

«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1

Старший эксперт исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Альберт Айрапетян представляет институциональную структуру Европейского Союза.

Докладчик по отдельности представил 5 основных институтов ЕС - Европейский Совет, Комиссию ЕС, Европейский суд юстиции, Совет министров ЕС и Парламент ЕС. Он подробно представил организационную структуру и функции каждого из институтов, а также порядок вступления в должность в институтах.

Выбор названия подкаста «тнТесакет» редакцию вдохновило название издания первого перевода книги Фонда EFI  «Точка зрения экономики. Формула личного благополучия и процветания страны».


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