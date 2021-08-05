На судебном заседании по делу Сержа Саргсяна и других начался этап слушания доказательств

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна начал этап слушания доказательств по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других.

Как сообщает «Арменпресс», Серж Саргсян присутствует на судебном заседании.

На основе совокупности доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследованному в Специальной следственной службе, выяснилось, что при организации третьего президента Республики Армения Сержа Саркисяна, пособничестве владельца ООО «Флеш» Барсега Бегларяна, содействии бывшего заместителя министра сельского хозяйства Самвела Галстяна и начальника управления растениеводства того же министерства Геворга Арутюняна, бывшим министром сельского хозяйства Серго Карапетяном в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства Армении были растрачены субсидии, выделенные на реализацию программ государственной закупки 15 млн 391 000 765 литров дизельного топлива, в размере 489 млн 160 000 драмов.

Сержу Саркисяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса Республики Армения, Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Барсегу Бегларяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса, Самвелу Галстяну и Геворгу Арутюняну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения.

Обвиняемый по делу Серго Карапетян скончался 18 февраля 2021 года.