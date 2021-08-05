В оставшихся матчах квалификационного тура чемпионата мира по футболу будет применена система VAR

УЕФА объявила, что в оставшихся матчах квалификационного тура чемпионата мира по футболу 2022 года будет применена система VAR.

Как передает «Арменпресс», это сообщение опубликовано на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что с сентября 2021 года во всех играх будет использоваться система повтора изображений VAR.

Инициатива по использованию системы в отборочных матчах УЕФА была отложена из-за логистических трудностей и рисков, связанных с пандемией COVID-19.

Сборная Армении по футболу в рамках квалификационного тура ЧМ-2022 в сентябре проведет три матча. 2 сентября команда Армении сыграет с командой Северной Македонии, 5 сентября – с командой Германии, 8 сентября сборная Армении примет команду Лихтенштейна. Сборная Армении по итогам первых 3-х игр набрала 9 очков и возглавила турнирную таблицу группы J.