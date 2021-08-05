Ишхан Сагателян вновь не прошел на пост вице-спикера НС

В Национальном собрании Ишхан Сагателян во второй раз не прошел на пост вице-спикера НС.

Как сообщает «Арменпресс», после закрытого тайного голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 103 депутата, недействительными признаны 5 бюллетеней, за проголосовали 49 депутатов, против - 49.

Член оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян не был избран при первом голосовании, не хватило одного голоса. Фракция «Гражданский договор» заявляла, что они обеспечат минимальное количество голосов, необходимое для избрания Сагателяна.

Фракция «Айастан» напомнила властям о двух своих арестованных коллегах, которые в связи с тем, что были арестованы, были лишены права участия в голосовании.

Оппозиция вновь выдвинула кандидатуру Сагателяна.

Кандидатура одного из трех заместителей председателя НС может быть выдвинута только из депутатов оппозиционной фракции.