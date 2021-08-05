В ЕГУ новый и.о. ректора: Ваграм Думанян представил его членам Ученого совета

Ованнес Ованесян, богослов по профессии, назначен исполняющим обязанности ректора Ереванского государственного университета. Его имя до сих пор держалось в секрете.

Как сообщает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян представил его членам Ученого совета ЕГУ.

«Ованнес Ованесян был депутатом НС, он вел большую деятельность в Парламенте, особенно по части разработки образовательных проектов», - сказал министр образования и науки.

В своем выступлении Ованнес Ованесян поблагодарил всех бывших ректоров ЕГУ за их работу.

«В процессе нашего развития я рассчитываю на ваше содействие, он потребует и критики. Прежде всего, мы должны обеспечить спокойную атмосферу, без каких-либо колебаний», - сказал Ованнесян.

По его словам, он будет открыт для всевозможных дискуссий во благо университета, во благо Республики Армения.

Думанян также поблагодарил Гегама Геворгяна.

«Особую благодарность выражаю господину Гегаму Геворгяну за проделанную им за эти годы работу. Особенно в последнее время он выказал поведение, достойное настоящего студента университетского руководителя», - сказал Думанян.

Бывший и. о. ректора ЕГУ Гегам Геворгян отметил, что за два года работы ему досталось много проблем: эпидемия, война.

«Последствия тех проблем еще не прошли, но университет показал свою стабильность. За эти годы я что-то сделал, чего-то не сделал. Я не жалею о том, что сделал, и нет необходимости говорить о том, чего я не сделал. Благодарю всех за совместную работу», - заключил Гегам Геворгян.

Гегам Горгян подал в отставку 23 апреля.

Слухи о назначении Ованнисяна ректором ЕГУ ходили давно, еще с тех пор, как он был заместителем министра образования и науки. Тема его докторской диссертации была утверждена в 2014 году, а первичная защита состоялась в 2018 году. Ованнесян звание доктора получил в 2021 году.