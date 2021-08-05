Армения выражает сочувствие Греции, пострадавшей от лесных пожаров

Министерство иностранных дел Республики Арменяи выражает солидарность и сочувствие Греции, пострадавшей от более 80 лесных пожаров.

Как сообщает «Арменпресс», это написано в микроблоге МОД РА в Twitter.

“Мы глубоко опечалены известием о катастрофических лесных пожарах по всей Греции. В это тревожное время мы выражаем нашу солидарность и сочувствие братскому греческому народу», - говорится в записи.

Греция борется с последствиями сильнейшей за 40 лет жары. Температура воздуха во многих частях страны превышает 44 градуса. За прошедшие сутки возникло более 80 очагов лесных пожаров. Самый большой находится к северу от Афин, у подножия горы Парнас.