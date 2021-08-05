В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг в провинции Восточная Нуса-Тенгара в центральной части Индонезии. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на национальное Агентство метеорологии, климатологии и геофизики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Землетрясение произошло в 12:06 по местному времени (08:06 мск). Эпицентр находился в 62 км к северо-западу от района Ларантука (население около 40 тыс. человек), расположенного в восточной части острова Флорес. Очаг залегал на глубине 540 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.