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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг в провинции Восточная Нуса-Тенгара в центральной части Индонезии. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на национальное Агентство метеорологии, климатологии и геофизики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Землетрясение произошло в 12:06 по местному времени (08:06 мск). Эпицентр находился в 62 км к северо-западу от района Ларантука (население около 40 тыс. человек), расположенного в восточной части острова Флорес. Очаг залегал на глубине 540 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.


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