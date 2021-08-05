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Ромелу Лукаку намерен перейти в «Челси»

Ромелу Лукаку намерен перейти в «Челси»

Нападающий миланского «Интера» бельгиец Ромелу Лукаку возможно продолжит карьеру в английском клубе  «Челси».

Как сообщает «Арменпресс», итальянский инсайдер Николо Скира в своем микроблоге в Twitter написал, что Лукаку подписал контракт с «Челси», который рассчитан до 2026 года.

Отмечается, что он решил перейти в «Челси» и попросил руководство «Интера» продать его трансфер.

Скира сообщил, что «Интер» ждет предложения от «Челси» о завершении сделки. Итальянский клуб рассчитывает получить за трансфер Лукаку 130 миллионов евро.


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