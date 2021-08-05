Консул Армении в Лос-Анджелесе обсудил с конгрессменом США Мишель Стил вопросы армянской повестки дня

4 августа Генеральный консул Республики Армения в Лос-Анджелесе Армен Байбурдян провел онлайн встречу с конгрессменом США Мишель Стил, которая в Конгрессе представляет 48-й избирательный округ побережья округа Ориндж, Южная Калифорния.

Как передает «Арменпресс», консульство РА в Лос-Анджелесе сообщает, что господин Байбурдян поздравил конгрессмена Мишель Стил с избранием в Палату представителей США и вступлением в группу Армении в Конгрессе. Он высоко оценил неизменную поддержку Мишель Стил армянским вопросам. Будучи на предыдущей должности - губернатора округа Ориндж и председателя Совета управляющих, Мишель Стил в 2015 году иницировала принятие резолюции, объявляющей 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян. Она единогласно была принята.

Армен Байбурдян проинформировал конгрессмена Мишель Стил о посягательствах Азербайджана на суверенитет Республики Армения, о продолжающихся военных провокациях Азербайджана на границе с Арменией, которые заканчиваются человеческими жертвами, а также и об отказе освободить армянских мирных жителей, незаконно содержащихся в Азербайджане, что является грубым нарушением международного права. Он подчеркнул необходимость осудить эти зверства и соблюдать основные правила мирного сосуществования.

Конгрессмен Мишель Стил отметила, что ее приверженность поддержке армянских вопросов неизменна. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества и организации дальнейших встреч.

Мишель Стил - член Республиканской партии. Она по происхождению - кореянка. Избрана в Палату представителей США в конце 2020 года. В настоящее время она является членом комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также комитета по вопросам труда и образования. Ранее, с 2015 по 2021 гг․ она была губернаторов одного из округов Орандж, в 2017 году и в 2020 году была председателем Совета управляющих.