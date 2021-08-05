Опрос: 53% американцев одобряют действия Байдена в борьбе с пандемией
Деятельность администрации президента США Джозефа Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса одобряют 53% американцев. Негативно оценивают ее 40%, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут).
В мае работу администрации США в этой сфере одобряли 65% участников аналогичного социологического исследования. Негативной точки зрения придерживались 30% респондентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Почему президент Байден теряет поддержку американцев? В ситуации, когда невакцинированные становятся жертвой дельта-варианта коронавируса, оптимизм Белого дома, заявлявшего, что самое трудное - позади, выглядит преждевременным", - пояснил специалист университета по опросам общественного мнения Тим Мэллой.
В целом деятельность президента США одобряют 46% американцев, обратной точки зрения придерживаются 43%. Экономическую политику демократа Байдена поддерживают 43% опрошенных, негативно оценивают ее 48%. Внешнюю политику президента США одобряют 42% американцев, не одобряют - 44%.
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