Постоянная комиссия НС Арцаха по вопросам обороны, безопасности и правопорядка созвала заседание

5 августа постоянная комиссия НС по обороне, безопасности и правопорядку Республики Арцах провела заседание под председательством председателя комиссии С. Айрапетяна.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение, распространенное отделом по связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах, на заседании присутствовал и спикер Национального собрания Артур Товмасян.

Обсуждался законопроект «Об амнистии взысканий за ряд административных правонарушений», внесенный начальником Главного управления Полиции МВД Республики Арцах А. Мовсисяном.

Законодательная поправка предлагает освободить лиц, совершивших административные правонарушения, до того, как законопроект будет направлен в Национальное собрание, в том числе и по части 1 статьи 224 Кодекса об административных правонарушениях, размера штрафа, наложенного Полицией Республики Арцах в отношении административных правонарушений.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена необходимостью улучшения социального положения адресатов указанных административных актов.

На заседании комиссии было решено вынести на второе чтение законопроекта предложения, озвученные депутатами в письменной форме.

Законопроект в первом чтении 3 голосами «за» был вынесен на обсуждение предстоящего внеочередного заседания.

Далее обсуждался законопроект «О внесении изменений в Закон «О военной службе и статусе военнослужащих». По словам министра юстиции Ж. Мирзояна, законопроект предусматривает предоставление лицам, участвующим в обороне Республики Арцах, статуса участников боевых действий на основании заключения республиканской комиссии, а также возможность наделения этой комиссии дополнительными полномочиями.

Законопроект включает обязательные правила этики, которые применяются к неопределенному количеству лиц.

Автор законопроекта ответил на вопросы депутатов.

Комиссия единогласно вынесла законопроект для обсуждения на внеочередном заседании.