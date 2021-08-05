Симфонический оркестр Армении проведет конкурс «Айсимфония»

Государственный симфонический оркестр Армении выступил с новой инициативой. Будет организован конкурс скрипачей «ArmSymphony AI». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Государственного симфонического оркестра Армении.

Этот инновационный проект имеет предысторию. В течение всей своей деятельности Государственный симфонический оркестр Армении не остался в стороне от новшеств музыкального мира. В условиях пандемии оркестр совместно с престижной американской компанией «Parma Recordings» записал скрипичный концерт Арама Хачатуряна без исполнения солиста, чтобы использовать его в рамках онлайн-конкурса в одноименном приложении. Использование такой записи было беспрецедентным в мире. И, исходя из успеха этого опыта и высокого качества записи, в течение последующих месяцев, оркестр разрабатывал проект «My Orchestra», который преследовал цель посредством искусственного интеллекта сочетать исполнение оркестра с музыкой солиста.

Изучая мировой опыт, группа начала сотрудничать с платформой Cadenza Live Университета Индианы и аналогичной инициативой Meta Music. В результате сформировались общие интересы.

Оркестр предоставил запись партнерам из Cadenza Live. Она была помещена в известное в музыкальном мире приложение, что позволило солистам в режиме онлайн исполнять это замечательное произведение великого композитора вместе с оркестром. Затем в ходе сотрудничества сформировалась еще одна инициатива - онлайн-конкурс скрипачей «ArmSymphony AI».

На конкурсе скрипачи со всего мира продемонстрируют свое музыкальное мастерство, используя новейшие технологии искусственного интеллекта. Участники конкурса представят отрывок из видеозаписи скрипичного концерта Арама Хачатуряна в виртуальном сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении.

Виртуальное сопровождение будет обеспечено Cadenza Live Accompanist с помощью программы iOS. Это программа обеспечивает виртуальные аккомпанементы для именитых музыкантов. Для этого конкурса аккомпанемент был записан Государственным симфоническим оркестром Армении под управлением дирижера Сергея Смбатяна.

В конкурсе примут участие скрипачи со всего мира. Претенденты будут оцениваться по трем возрастным группам (по состоянию на 15 сентября 2021 г.): 14 и ниже, от 15 до 17 лет и 18 и старше.

Все заявители должны зарегистрироваться и загрузить свои записи не позднее 15 сентября 2021 года.