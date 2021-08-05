Аршак Карапетян и Рустам Мурадов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

5 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял командующего миротворческим подразделением Вооруженных сил Российской Федерации в Арцахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны РА.

Глава российского миротворческого подразделения поздравил министра обороны со вступлением на высокую государственную должность.

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы, связанные с российской миротворческой миссией, а также ситуация на армяно-азербайджанской границе.