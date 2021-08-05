Россия, Таджикистан и Узбекистан начали учения близ афганской границы

Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана стартовали на полигоне Харб-Майдон, недалеко от границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ.

От российской стороны в церемонии открытия участвовал заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, Вооруженные силы Таджикистана представил замминистра обороны Абдухошим Гуломзода. С приветственной речью от Узбекистана выступил заместитель начальника Генштаба Фаррух Зиябаев.

"Основная цель учения — это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между вооруженными силами наших государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой", — сказал на церемонии Поплавский,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Планируется проверить накопленный боевой опыт, разработать оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий, добавил он.

СпецназУчения продлятся с 5 по 10 августа. Всего в них примут участие порядка двух с половиной тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые и артиллерийские, а также группы спецназа, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы.

Учения проходят на фоне обострения обстановки в Афганистане, где по мере вывода американских войск разворачивается противостояние правительственных сил с радикальным движением "Талибан"*. За последние месяцы талибы захватили значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города.