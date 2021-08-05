Уверен, что связи Армения-Туркмения продолжат развиваться и углубляться: президент Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в связи с назначением на должность Премьер-министра Республики Армения направил Никола Пашиняну поздравительное послание. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение правительства РА.

В сообщении говорится:

«Уважаемый Никол Воваевич, примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по поводу Вашего назначения на пост Премьер-министра Республики Армения.

Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Республикой Армения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Убежден, что туркмено-армянские отношения и дальше будут динамично развиваться, углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества во благо наших дружественных стран и народов.

Пользуясь такой приятной возможностью, хочу пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во имя мира и процветания дружественного народа Армении».