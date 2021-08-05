В Армении подтверждено 329 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 179 заболевших

По состоянию на 11:00 5 августа в Армении подтверждено 329 новых случаев заражения COVID-19, 179 заболевших вылечились, есть 7 летальных исходов. За последние сутки проведено 7 551 тестов. Всего проведено 1 372 405 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 231 322 случая заражения COVID-19, 220 617 из которых вылечились, есть 4 632 летальных исхода. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 949 пациентов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 124.