Мы, безусловно, достигнем внутреннего мира: Сейран Оганян

Лидер оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания РА Сейран Оганян подчеркивает, что мир - это необходимость, и они обязательно достигнут внутреннего мира.

Как сообщает «Арменпресс», Оганян сказал при обсуждении кандидатуры Ишхана Сагателяна на должность вице-спикера Национального собрания.

«Война шла при нынешней политической власти. Мы, обязательно в комиссии, или в других местах расследуем причины войны, проблемы, которые возникли во время войны и после нее», - сказал Сейран Оганян.

Он добавил, что после войны сложились тяжелые условия, и вопросы должны быть от оппозиции. Оганян обвинил правительство в снижении эффективности во всех сферах.

Однако он отметил: “Мир - это необходимость. И если говорить о внутреннем спокойствии, мы обязательно достигнем его, нравится нам это или нет. Единство – основа прогресса, но идея этого единства в нашей стране была разрушена из-за внутренних разногласий”.

Сейран Оганян добавил, что, сколько бы мы ни говорили о мире с Азербайджаном, в условиях, когда враг находится внутри границ Армении, истинного мира не будет. «Мы должны думать о том, как достичь этого мира, и какими будут его основы», - сказал Оганян.