Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 300 талибов

Афганские военные ликвидировали 303 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана.

"Триста три террориста из "Талибана"* были ликвидированы и 125 ранены за минувшие сутки в результате военных операций афганской армии", - сообщило минобороны Афганистана в Twitter.

Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 16 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате, Нимрозе и Гильменде,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.