Армия Израиля подтвердила нанесение ударов ВВС по целям в Ливане в ответ на запуск ракет

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов истребителями страны по целям на юге Ливана в ночь на четверг в ответ на запуск трех ракет с территории арабского государства. Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

"В ответ на ракетные обстрелы территории Израиля истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по пусковым площадкам и объектам инфраструктуры, использовавшимся для террора в Ливане, откуда были запущены ракеты. Была поражена дополнительная цель в районе, откуда в прошлом запускались ракеты", - говорится в заявлении израильских военных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Армия обороны Израиля считает, что Ливан несет ответственность за все действия, происходящие на его территории, и предостерегает от дальнейших попыток нанести ущерб израильскому гражданскому населению и суверенитету Израиля", - отмечается в сообщении.

В среду пресс-служба израильской армии сообщила, что артиллерия трижды атаковала цели вдоль границы с Ливаном в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства, одна из которых не перелетела границу. Это был уже второй ракетный обстрел Израиля из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с премьером Нафтали Беннетом. В предыдущий раз северные районы еврейского государства подвергались ракетному обстрелу из Ливана 20 июля.