Лесной пожар в Калифорнии распространился на 112 тыс. гектаров

Лесной пожар в штате Калифорния, получивший название "Дикси", из-за неблагоприятных погодных условий распространяется с большой скоростью и уже охватил площадь в 112 тыс. гектаров. Об этом сообщило в среду пожарное ведомство штата.

По его данным, к настоящему моменту удалось взять под контроль лишь 35% площади пожара, при этом с конца июля она выросла почти в три раза. Всего в штате за этот год зафиксировано более 6 тыс. очагов лесных пожаров, огонь уничтожил 234,5 тыс. гектаров леса и 400 зданий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что в ближайшие дни дым от пожаров доберется до Сан-Франциско - одного из крупнейших городов штата. Местные власти готовятся объявить предупреждение о серьезном ухудшении качества воздуха.

В борьбе с огнем задействованы 5 тыс. пожарных. По прогнозам метеорологов, порывы ветра могут несколько стихнуть к пятнице.