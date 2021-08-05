ГД обеспечит необходимые голоса для избрания Ишхана Сагателяна вице-спикером НС

Фракция «Гражданский договор» Национального собрания обеспечит необходимый минимум голосов для избрания на пост вице-спикера НС кандидата от оппозиционной фракции Ишхана Сагателяна. Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявила секретарь фракции ГД Назели Багдасарян.

«Мы считаем, что нельзя препятствовать нормальному развитию страны. И в этот момент мы готовы к правильному формированию органов НС, мы готовы к конструктивной работе. Мы думаем, что любой армянин, имеющий любую политическую точку зрения, в первую очередь думает о стране. У нас нет врагов в нашей стране, у нас есть политические соперники, а враг находится на границе, и за границей», - сказала Багдасарян.

Она подчеркнула, что воин, стоящий сегодня на границе, должен быть уверен, что у него крепкий тыл, эту крепость нужно ощущать с политической трибуны номер один. «Нельзя не согласиться по поводу государственности Армении, нерушимости границ. И да, прямо здесь, в политическом органе номер один, если для нас важнее всего государственные интересы, мы должны быть единомышленниками, должны быть единодушны», - сказала она.

Багдасарян сожалеет, что люди манипулируют войной. Она подчеркнула, что война затронула всех.

«Правящая фракция не намерена вести страну к краху, или спровоцировать конституционный кризис. Ишхан Сагателян для нас не предпочтительнее любого другого оппозиционного деятеля, для нас предпочтительнее интересы Республики Армения», - сказала она, добавив, что объявит позицию фракции после заключительного выступления кандидата Сагателяна.

Об этом она заявила после заключительного выступления Ишхана Сагателяна. «Не желая препятствовать нормальному процессу формирования органов НС, обеспечивая определенные законом возможности, правящая фракция будет участвовать в выборах вице-спикера НС, обеспечив минимальное количество голосов, необходимых для избрания Ишхана Сагателяна» , - сказала Багдасарян.