Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл в Иран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационное агентство IRIB.

Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Иран для участия в официальной церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Эбрагима Раиси.

Запланирована встреча премьер-министра Республики Армения с Эбрагимом Раиси.