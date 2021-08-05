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Никол Пашинян прибыл в Иран

Никол Пашинян прибыл в Иран

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл в Иран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационное агентство IRIB.

Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Иран для участия в официальной церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Эбрагима Раиси.

Запланирована встреча премьер-министра Республики Армения с Эбрагимом Раиси.


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