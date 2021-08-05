Полтора десятка новых маршрутов: в транспортной системе Еревана ожидаются серьезные реформы

Автобусный парк Еревана в октябре пополнится еще 211 автобусами, и в столице появятся 16-17 новых автобусных маршрутов.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

«Автобусы будут введены в эксплуатацию в ближайшие недели, после прибытия в Ереван. Согласно правовому регулированию РА, каждая восьмая машина транспортного парка должна оставаться в резерве, то есть около 30 из 211 будут находиться в резерве. На маршрут будут отправляться около 180 автобусов. Учитывая, что на каждом маршруте по 8-12 автобусов, у нас будет около 16-17 новых автобусных маршрутов», - Акоп сказал Карапетян.

По его словам, в связи с эксплуатацией этих автобусов ожидаются существенные изменения и в транспортной сфере Еревана.

Говоря о платежной системе, Карапетян подчеркнул, что к тому времени ожидается создание единой электронной системы.

«Система позволит расплачиваться отдельными картами, которые нужно будет приобрести заранее, или банковскими картами. Подобные системы действуют в ряде европейских городов, уже не придется передавать водителю купюру или монету», - сказал представитель мэра.

Касаясь вопроса о наложении дисциплинарных взысканий на водителей уже эксплуатируемых новых автобусов, Карапетян отметил, что, конечно, такие случаи были.

«Есть водители автобусов, которых уволили, есть те, кого предупредили. Одной из причин было, например, курение за рулем», - подчеркнул Карапетян, добавив, что количество людей, откликнувшихся на объявление о требовании новых водителей, невелико, конкуренция тоже не велика.

Автобусы выехали с завода в Ляочене, Китай, 31 июля в порт Шанхай. Оттуда они на пароме будут перевезены в порт Поти, и дальше в Ереван.

Лилит Демурян