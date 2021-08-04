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Армянский народ проголосовал за мир и стабильность. Лукашенко поздравил Пашиняна

Армянский народ проголосовал за мир и стабильность. Лукашенко поздравил Пашиняна

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с назначением премьер-министром Республики Армения. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Беларуси. 

«На прошедших выборах армянский народ проголосовал за мир, стабильность, социально-экономическое развитие, вручив Вам мандат на  реализацию этих ключевых для государства вопросов», - говорится в поздравительном послании. 

Лукашенко выразил уверенность, что дальнейшее расширение многостороннего сотрудничества между Беларусью и Арменией, а также сотрудничество в рамках интеграционных проектов, будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами и росту благосостояния граждан.


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