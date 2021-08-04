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Россия считает важной стабилизацию ситуации в зоне конфликта НК в преддверии 76-й сессии ГА ООН

Россия считает важной стабилизацию ситуации в зоне конфликта НК в преддверии 76-й сессии ГА ООН

Россия считает важной стабилизацию ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.  

Как  передает Арменпресс, МИД России сказал об этом в заявлении  об урегулирование ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта и позиции российской стороны в преддверии 76-й сессии Генассамблеи ООН. ». 

«Приоритет в рамках усилий по нормализации обстановки в районе нагорно-карабахского конфликта – реализация трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Считаем полезным подключение к гуманитарной деятельности в зоне проведения российской миротворческой операции агентств ООН и, в частности, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Параметры их возможной работы должны быть согласованы в прямой координации с Баку и Ереваном» , - отмечается в заявлении МИД.


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