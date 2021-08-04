Айк Марутян наградил компании и частных лиц, оказавших поддержку Еревану во время Арцахской войны

Мэр Еревана Айк Марутян принял представителей ряда компаний, общественных организаций, которые поддерживали общину во время Арцахской войны, а также лиц, работающих в различных сферах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей мэрии Еревана, мэр столицы Армении поблагодарил их за поддержку общины в тяжелые и ответственные дни войны.

«В 2020 году, когда весь мир боролся с эпидемией, мы столкнулись и с другой войной. Люди даже не представляют, сколько работы было проделано за те дни в тылу, что стало возможным благодаря многочисленным преданным людям, которые поддерживали общину, ереванцев и арцахцев, переехавшим в Ереван в те дни. Единство, которое мы чувствовали, было очень сильным. Уверен, что при необходимости вы снова станете помощником и партнером. Мы должны стать сильнее, встать на ноги и восстановить мощь нашего государства, что возможно только и только совместными усилиями», - сказал мэр.

Согласно источнику, мэр Еревана вручил дипломы и благодарственные грамоты представителям организаций и отдельным лицам, находящимся в мэрии, за их поддержку во время агрессии против Арцаха.