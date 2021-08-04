Рустам Бадасян представил часть реформ, осуществленных в УИУ и в других сферах

Бывший министр юстиции Рустам Бадасян разместил на своей странице в Facebook видео, в котором рассказал о некоторых реформах, проведенных за два года в пенитенциарной, принудительной, общественной службах и других сферах.

Как передает Арменпресс, в ролике отмечается, что, в частности, улучшено медицинское обслуживание в тюрьмах, условия пребывания в 12 пенитенциарных учреждениях, функция снабжения продовольствием делегирована частному сектору, а также принят законодательный пакет по борьбе с криминальной субкультурой.

Подробности — в видео.