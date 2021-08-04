Рустам Бадасян представил часть реформ, осуществленных в УИУ и в других сферах
18:17, 4 Август, 2021
Бывший министр юстиции Рустам Бадасян разместил на своей странице в Facebook видео, в котором рассказал о некоторых реформах, проведенных за два года в пенитенциарной, принудительной, общественной службах и других сферах.
Как передает Арменпресс, в ролике отмечается, что, в частности, улучшено медицинское обслуживание в тюрьмах, условия пребывания в 12 пенитенциарных учреждениях, функция снабжения продовольствием делегирована частному сектору, а также принят законодательный пакет по борьбе с криминальной субкультурой.
Подробности — в видео.
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