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Мери Акопян назначена заместителем министра внутренних дел Украины

Мери Акопян назначена заместителем министра внутренних дел Украины

Мери Акопян, занимавшая должность директора Департамента международного сотрудничества МВД Украины, была назначена заместителем министра внутренних дел. 

Решение было принято на заседании правительства Украины. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Analitikaua.net.


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