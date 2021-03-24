Анонс мероприятий на 5 августа
18:06, Август 04, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 18:06 Анонс мероприятий на 5 августа
- 17:37 Австралийские ученые обнаружили активность черного тмина против COVID
- 17:35 Новый командующий Сухопутными войсками Турции
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-08-21
- 17:26 Азиатские индексы - 04-08-21
- 17:12 Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД Армении
- 16:40 В районе Варанды обнаружены останки еще одного погибшего
- 16:36 Евросоюз окажет помощь европейским странам в борьбе с лесными пожарами
- 16:36 Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана
- 16:14 Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку
- 16:00 В Грузии стартовала предвыборная кампания: полный список мероприятий от ЦИК
- 15:53 SPRING PR - победитель Международной PR ассоциации IPRA GWA 2021
- 15:48 Миссия Красного Креста в Армении
- 15:33 Ливан выпустил три ракеты по Израилю
- 14:55 КГД должен быть другом налогоплательщика и врагом неплательщика: премьер представил Бадасяна
- 14:54 В Минской области за сутки дважды горела пшеница на корню
- 14:20 В ВОЗ заявили, что более 4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю
- 14:18 Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 270 талибов
- 13:45 Архиепископ Овнан Тертерян направил Николу Пашиняну поздравительное послание
- 13:43 Беспилотник противника пытался проникнуть в воздушное пространство Армении: Министерство обороны
- 13:37 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4233
- 13:33 XVII Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Ролан» пройдет в два этапа
- 13:28 Мхитар Закарян останется под арестом: Апелляционный суд отклонил иск его адвоката
- 13:27 "Талибан" взял ответственность за атаку на дом главы МО Афганистана
- 13:19 Президент Армен Саргсян и Арман Татоян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
12:38, 28.07.2021
Просмотрели 1442 раз Посол Франции коснулся вероятности оказания Армении содействия в оборонной сфере
18:50, 30.07.2021
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21:32, 30.07.2021
Просмотрели 1323 раз Армения и Грузия обсуждают возможность запуска высокоскоростного поезда между двумя странами
17:05, 01.08.2021
Просмотрели 1044 раз МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний Жириновского об Азербайджане
10:59, 31.07.2021
Просмотрели 1006 раз Представитель Армении в ООН представил председателю СБ посягательства Азербайджана