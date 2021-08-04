Новый командующий Сухопутными войсками Турции

Генералов и адмиралов в вооруженных силах Турции стало больше - с 240 до 266. Такое решение было принято на заседании Высшего военного совета под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Решением Совета, новым командующим Сухопутными войсками Турции назначен генерал Муса Авсевер.

Также было решено на один год продлить срок полномочий главкома ВВС генерала Хасана Кючукакюза и главкома ВМФ адмирала Аднана Озбала.