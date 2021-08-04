Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-08-21

ЕРЕВАН, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 августа, курс доллара США вырос на 1.37 драмa и составил 492.30 драм. Курс евро вырос на 0.45 драмa и составил 583.77 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.76 драм. Курс британского фунта вырос на 2.94 драмa и составил 686.02 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 28,190.51 драмa и составила 400.99 драм. Цена серебра сократилась на 28,289.29 драмa и составила 28690.28 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16746.57 драм.