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Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД Армении

Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД Армении

Приказом  исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Армения  Армена Григоряна Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД. 

Об этом, как сообщает  Арменпресс, сообщает официальная страница   МИД  Республики Армения в Facebook. 

Ваан Унанян родился 19 ноября 1986 года в Ереване. 


Образование, переподготовка: 

2004-2008 гг. — Физический факультет ЕГУ, квалификация: физик, бакалавр, 

2011-2013 гг. — Центр европейских исследований ЕГУ, квалификация: европолог, магистр,

2011-2012 гг. — Дипломатическая школа МИД РА, Курс подготовки дипломатических кадров, 

2012 г. — Курс Антикризисного управления в СМИ и коммуникациях, 

2012 г. — Современная внешняя политика России․ Основные тенденции и приоритеты (Москва), 

2019г. — Стипендия им. Кшиштофа Скубишевски и трехгодичные исследовательские работы (Варшава).

 

Трудовая деятельность: 

2012-2013 гг. — атташе пресс-службы и Информационного управления МИД РА, 

2013-2017 гг. — атташе Посольства Республики Армения в Туркменистане, затем третий секретарь, 

2017 г. октябрь-декабрь —. երորդ Третий секретарь по печати,  Информационный департамент Министерства иностранных дел Республики Армения, 

2017-2018 гг. — сотрудник по сетевому сотрудничеству Фонда науки и технологий Армении (FAST), 

 2018-2020 г․ — приглашенный лектор Академии государственного управления РА,

2018-2020 гг. — пресс-секретарь вице-премьер-министра РА Тиграна Авиняна, 

2020-2021 гг. — советник вице-премьера РА Тиграна Авиняна, 

2021 г. 4 августа   приказом и.о. министра иностранных дел РА Армена Григоряна назначен пресс-секретарем Министерства иностранных дел.

 

Награды:  

Памятная медаль Премьер-министра РА. 


Знание иностранных языков: английский, русский, польский. 


Семейное положение: не женат.


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