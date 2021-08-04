Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД Армении

Приказом исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Армения Армена Григоряна Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД.

Об этом, как сообщает Арменпресс, сообщает официальная страница МИД Республики Армения в Facebook.

Ваан Унанян родился 19 ноября 1986 года в Ереване.

Образование, переподготовка:

2004-2008 гг. — Физический факультет ЕГУ, квалификация: физик, бакалавр,

2011-2013 гг. — Центр европейских исследований ЕГУ, квалификация: европолог, магистр,

2011-2012 гг. — Дипломатическая школа МИД РА, Курс подготовки дипломатических кадров,

2012 г. — Курс Антикризисного управления в СМИ и коммуникациях,

2012 г. — Современная внешняя политика России․ Основные тенденции и приоритеты (Москва),

2019г. — Стипендия им. Кшиштофа Скубишевски и трехгодичные исследовательские работы (Варшава).

Трудовая деятельность:

2012-2013 гг. — атташе пресс-службы и Информационного управления МИД РА,

2013-2017 гг. — атташе Посольства Республики Армения в Туркменистане, затем третий секретарь,

2017 г. октябрь-декабрь —. երորդ Третий секретарь по печати, Информационный департамент Министерства иностранных дел Республики Армения,

2017-2018 гг. — сотрудник по сетевому сотрудничеству Фонда науки и технологий Армении (FAST),

2018-2020 г․ — приглашенный лектор Академии государственного управления РА,

2018-2020 гг. — пресс-секретарь вице-премьер-министра РА Тиграна Авиняна,

2020-2021 гг. — советник вице-премьера РА Тиграна Авиняна,

2021 г. 4 августа приказом и.о. министра иностранных дел РА Армена Григоряна назначен пресс-секретарем Министерства иностранных дел.

Награды:

Памятная медаль Премьер-министра РА.

Знание иностранных языков: английский, русский, польский.

Семейное положение: не женат.