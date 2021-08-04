Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД Армении
Приказом исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Армения Армена Григоряна Ваан Унанян назначен пресс-секретарем МИД.
Об этом, как сообщает Арменпресс, сообщает официальная страница МИД Республики Армения в Facebook.
Ваан Унанян родился 19 ноября 1986 года в Ереване.
Образование, переподготовка:
2004-2008 гг. — Физический факультет ЕГУ, квалификация: физик, бакалавр,
2011-2013 гг. — Центр европейских исследований ЕГУ, квалификация: европолог, магистр,
2011-2012 гг. — Дипломатическая школа МИД РА, Курс подготовки дипломатических кадров,
2012 г. — Курс Антикризисного управления в СМИ и коммуникациях,
2012 г. — Современная внешняя политика России․ Основные тенденции и приоритеты (Москва),
2019г. — Стипендия им. Кшиштофа Скубишевски и трехгодичные исследовательские работы (Варшава).
Трудовая деятельность:
2012-2013 гг. — атташе пресс-службы и Информационного управления МИД РА,
2013-2017 гг. — атташе Посольства Республики Армения в Туркменистане, затем третий секретарь,
2017 г. октябрь-декабрь —. երորդ Третий секретарь по печати, Информационный департамент Министерства иностранных дел Республики Армения,
2017-2018 гг. — сотрудник по сетевому сотрудничеству Фонда науки и технологий Армении (FAST),
2018-2020 г․ — приглашенный лектор Академии государственного управления РА,
2018-2020 гг. — пресс-секретарь вице-премьер-министра РА Тиграна Авиняна,
2020-2021 гг. — советник вице-премьера РА Тиграна Авиняна,
2021 г. 4 августа приказом и.о. министра иностранных дел РА Армена Григоряна назначен пресс-секретарем Министерства иностранных дел.
Награды:
Памятная медаль Премьер-министра РА.
Знание иностранных языков: английский, русский, польский.
Семейное положение: не женат.
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