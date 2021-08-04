Одно из важных направлений — управление государственным долгом. Пашинян представил Т. Хачатряна

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Министерство финансов и представил аппарату новоназначенного министра Тиграна Хачатряна.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сообщение, распространенное правительством РА.

Никол Пашинян сначала поблагодарил Атома Джанджугазяна за его работу на посту министра финансов.

Подчеркнув сохранение нормального функционирования министерства и финансовой системы в период кризиса, премьер-министр отметил, что это очень важно и заслуживает высокой оценки. По словам Никола Пашиняна, в сфере много важных вопросов, по которым были обсуждения, приняты решения и нужно думать о дальнейших действиях.

Премьер-министр выделил два направления:

“Во-первых, это постоянное совершенствование системы государственных закупок, потому что здесь у нас две важные задачи. Первая задача - суметь максимально эффективно реализовывать поставленные цели и принятые программы. Вторая задача - сделать так, чтобы эта цель не стала препятствием для инвестиций, государственных инвестиций и, в частности, капитальных вложений. Надо сказать, что это непростая задача и у нее нет простого решения. Считаю очень важным сделать выводы из нашей уже проделанной работы в этом направлении и принять определенные решения.

Второе направление - это проблема управления государственным долгом. А если быть более конкретным, это вопрос более эффективного управления нашими фискальными сферами, что тоже непросто. И здесь нам предстоит серьезная работа. Конечно, проделана большая серьезная работа, но я думаю, что нам пока не удалось добиться здесь правильного баланса. Не знаю даже, возможно ли это вообще, но все равно этот вопрос должен быть включен в повестку дня”, - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Говоря о значительных изменениях в сфере налоговой политики за последние три года, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что в ближайшее время ожидается серьезная работа.

“Были ситуации, когда нам удавалось проявить политическую волю и осуществить необходимые изменения. И нужно сказать прямо, что были ситуации, когда мы не смогли проявить политическую волю и осуществить необходимые реформы.

Думаю, сейчас лучшее время для проявления этой политической воли, когда стоящие перед нашей страной вызовы делают наше общество более восприимчивым к продолжению курса реформ и повышению эффективности”, - отметил премьер-министр.

Никол Пашинян поздравил Тиграна Хачатряна и пожелал ему успехов:

“Вы тоже не новый человек для министерства финансов и когда-то работали заместителем министра”. По словам главы правительства, нынешнее взаимное отношение, атмосфера и готовность Атома Джанджугазяна поддержать реформы и прислушаться к основанным на накопленном опыте выводам создают очень хорошие предпосылки для того, чтобы этот процесс получил новый импульс для достижения конкретных результатов.

Атом Джанджугазян поблагодарил Никола Пашиняна за предоставленную ему возможность взять на себя столь ответственное обязательство.

“Сфера управления государственными финансами играет ключевую роль с точки зрения макробаланса, и эта роль, наверное, была бы невозможна в течение всего этого периода без Вашей поддержки. Хочу заверить Вас, что все это время мы оставались полностью приверженными миссии института и, конечно, никогда не было случая сознательного разрыва между нашими действиями и нашей миссией”, - отметил Атом Джанджугазян.

Он поздравил Тиграна Хачатряна и пожелал ему новых достижений.

“Уверен, что и в этом случае при Вашей поддержке, господин премьер-министр, аппарат сможет наилучшим образом решить поставленные перед ним задачи”, - сказал он.

Тигран Хачатрян, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за доверие ему этой ответственной должности, а также поблагодарил Атома Джанджугазяна и аппарат министерства за проделанную за эти годы работу.

“Как Вы отметили, особенно в последнее непростое время, при непосредственном участии министерства правительству удалось обеспечить самое главное - макроэкономическую стабильность”, - сказал он.

Тигран Хачатрян выразил уверенность, что в сотрудничестве с Атомом Джанджугазяном министерство будет работать с максимальной эффективностью.