Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана

5 августа премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Исламскую Республику Иран. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате премьер-министра РА.

Премьер-министр встретится с избранным президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии инаугурации президента Ирана.