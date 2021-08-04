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Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана

5 августа премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом посетит Исламскую Республику Иран. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате премьер-министра РА.

Премьер-министр встретится с избранным президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

 Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии инаугурации президента Ирана.


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