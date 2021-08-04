В Грузии стартовала предвыборная кампания: полный список мероприятий от ЦИК

Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила программу предвыборных мероприятий к выборам в органы местной власти.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах.

Уже с сегодняшнего дня в Грузии вплоть до дня голосования запрещено осуществление программ и проектов, неучтенных в бюджете страны, а также демонстрация по ТВ рекламных роликов правительства либо государственных ведомств об осуществленных, либо планируемых проектах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Также до 2 октября запрещено поднимать пенсии, социальные или другие выплаты от государства.

Вступают в силу особые правила публикаций результатов опросов общественного мнения, которые будут действовать до опубликования результатов выборов и спустя месяц после этого.

Кроме того, партии не имеют права до подведения итогов выборов отзывать своего представителя из ЦИК.