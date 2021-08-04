SPRING PR - победитель Международной PR ассоциации IPRA GWA 2021

Армянская компания SPRING PR стала победителем международной PR ассоциации IPRA Golden World Awards-2021.

Вручение премия IPRA Golden World Awards - самое важное, влиятельное и престижное ежегодное событие в мире PR, это «Оскар» в области PR.

SPRING PR - первая армянская компания, победившая на IPRA Golden World Awards.

Сооснователь и директор международных проектов SPRING PR - компании Татевик Симонян отметила:

«Как компания в сфере коммуникаций, SPRING PR всегда руководствовалась принятыми международными стандартами и принципами грамотного и этического общения. Для нас было очень важно представлять Армению международному сообществу именно этой кампанией, показать нашу богатую кулинарную культуру, опыт и позиционировать нашу страну как желаемое и востребованное туристическое направление».

На церемонии награждения SPRING PR представила культурную PR-кампанию «Путь Хаммера». Она была признана победителем в номинации «Путешествия и туризм» (Travel and tourism).

Целью кампании «Дорога вкусов», осуществленной в несколько этапов совместно с компанией «Еремян Проджектс», была популяризация армянской кухни, армянских кулинарных традиций и принципов гостеприимства, стимулирование развития потенциала гастрономического туризма в Армении и повышение узнаваемости национальной кухни среди туристов и местных жителей.

Кампания «Дорога вкусов» включала в себя ряд проектов: фильм «Дорога вкусов», медиа-туры по Армении с участием авторитетных международных СМИ, а также проект «GASTRO COUTURE» - эксклюзивный показ моды, созданной на концептуальной основе традиционной армянской кухни и традиций гостеприимства нашей страны.

«GASTRO COUTURE» компания «Еремян Проджектс» осуществила совместно с Домом моды «Гармони Ереван». Этот проект родился в результате уникального сочетания двух миров творческой эстетики, кухни и моды, источником вдохновения которых являются национальная кухня и культура.

Об этом рассказал генеральный директор компании «Еремян Проджектс» Давид Еремян.

«Миссия компании «Еремян Проджект» - популяризация армянской кухни и кулинарного искусства во всем мире. Эта цель была основой каждого проекта, который мы реализовывали за годы сотрудничества с PR-компанией SPRING, все наши смелые идеи и программы, вместе взятые, безусловно, оказали положительное влияние на гастротуризм, развитие туризма, сохранение и распространение армянских традиций в Армении. Я горжусь тем, что наш партнер SPRING PR смог представить Армению на международной арене с помощью этой кампании, что требует достойной, долгой и последовательной работы, чтобы показать всю привлекательность культуры нашей страны».

Генеральный секретарь Международной PR-ассоциации Филип Шепард, высоко оценив кампанию «Дорога вкуса» PR-компании SPRING, сказал:

«Победителем в номинации «Путешествие и туризм» в этом году стала кампания «Дорога вкуса» PR-компании SPRING. Эта кампания представила информацию о традиционной армянской кухне в новом гастрономическом мире, жаждущим впечатлений».

Премии IPRA Golden World Awards вручаются в различных категориях за успешные коммуникационные кампании в сфере туризма, коммуникаций, информационных технологий, финансов, здравоохранения и других сфер.

В 2019 году по случаю 10-летия SPRING PR по инициативе компании в Ереване прошли церемония вручения награждения Международной PR-ассоциации IPRA Golden World Awards 2019 и гала-ужин. Для участия в мероприятии в Армению прибыло около 120 экспертов, представителей государственных структур, топ-менеджеров крупных компаний, специалистов по коммуникациям из более чем 50 стран мира.

На IPRA Golden World Awards 2019, впервые в истории награждения, SPRING PR была присуждена премия Global Host Award (International Host), за установку нового ориентира такого крупного мероприятия в соответствии с международными стандартами.

SPRING PR исследовательская и PR-компания основана в 2009 году. Она специализируется на стратегическом PR, event-менеджменте, коммуникационном менеджменте и исследованиях. Компания сотрудничает с рядом местных и международных крупных, малых и средних предприятий, государственных учреждений, неправительственных и благотворительных организаций.

Команда SPRING PR является членом авторитетных международных организаций, таких как Международная ассоциация PR (IPRA), Института регулирования связей с общественностью (CIPR). Компания удостоена престижных наград в области коммуникаций, таких как IPRA Golden World Awards, Eventiada IPRA Golden World Awards, C4F Davos Awards (Communication for Future Davos Awards).