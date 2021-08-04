КГД должен быть другом налогоплательщика и врагом неплательщика: премьер представил Бадасяна

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату Комитета государственных доходов новоназначенного председателя КГД Рустама Бадасяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Премьер-министр поблагодарил бывшего председателя Комитета государственных доходов Эдварда Ованнисяна за его работу и отметил, что за этот период произошли значительные, видимые подвижки и изменения.

“Но есть такая истина, что денег никогда не бывает много. Нашему государству на всех этапах развития, особенно на данном этапе, нужна более эффективная фискальная политика. Хочу высоко оценить стабильную работу и стабильность системы в нашей стране в период кризиса. В этом плане проделанная работа заслуживает высокой оценки. Конечно, у нас было много обсуждений о деятельности Комитета государственных доходов, мы приняли стратегию, которую реализуем. Мы много раз говорили, что Комитет государственных доходов должен быть другом налогоплательщика и врагом уклоняющегося от уплаты налогов”, - сказал Никол Пашинян.

Затем премьер-министр представил одно наблюдение, связанное с таможенной службой.

“Если не ошибаюсь, у нас есть одно-два, а то и три уголовных дела, когда груз проходил через таможенный пост так, как, например, проехал бы через площадь Республики - от улицы Амиряна до проспекта Тиграна Меца. Конечно, по логике закона мы проводим предварительное следствие, находим виновных, исследуем доказательства, выясняем, чья вина доказана, чья вина не доказана, а потом приходим к выводу, что в этом случае виноваты два-три служащих этой смены.

Я категорически не разделяю эту точку зрения, потому что не знаю, кто виноват или ответственен по логике уголовного процесса или уголовного кодекса, это другое дело, но я думаю, что попросту не может быть так, чтобы груз попал на территорию Армении без таможенных процедур, а потом выяснилось, что виноваты в этом трое инспекторов или хотя бы чуть более высокие чины.

Надеюсь, такие случаи не повторятся, и должен быть гораздо более широкий круг ответственности за уже произошедшие случаи, потому что такого просто не бывает. Это мое первое условие и требование, чтобы мы это четко констатировали. Следовательно, среда, в которой такое вообще может произойти, является проблемной, и в первую очередь должна быть решена проблема этой среды. С сожалением должен отметить, что у нас есть подобные выявленные инциденты и в случае с налоговой службой”, - отметил глава правительства.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что эти случаи раскрываются при активном участии Комитета государственных доходов, который также очень активно участвует в оперативной работе, во многих случаях инициатором является именно Комитет государственных доходов.

“Но проблема не в этом, проблема в том, что нам нужно провести здесь серьезные, глубокие законодательные, нормативные, но также и психологические реформы, чтобы, если не исключить, то, по крайней мере, свести до минимума эти явления, чтобы не было необходимости затрагивать эти вопросы в таких аудиториях”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр еще раз поблагодарил Эдварда Ованнисяна за его деятельность в качестве председателя КГД и высоко оценил его работу. Никол Пашинян добавил, что у них будут варианты для обсуждения вопроса, связанного с дальнейшей деятельностью г-на Ованнисяна.

Никол Пашинян поздравил Рустама Бадасяна с вступлением в должность председателя КГД:

“Вы прежде работали в Комитете государственных доходов, занимали должность заместителя председателя и, по сути, знакомы с системой. Думаю, что, учитывая также эту историю, у Вас есть все возможности сразу включиться в работу, провести реформы в тех сферах, о которых мы говорили”.

Эдвард Ованнисян поблагодарил премьер-министра за доверие ему должности председателя КГД в сложный период.

“Этот период был действительно беспрецедентным в том смысле, что у нас было много ударов, негативные экономические последствия диктовали свои вызовы системе, но даже в таких условиях, благодаря командной работе, нам удалось выполнить миссию, поставленную перед системой. Благодарю коллектив Комитета, всех партнеров за совместную работу. Желаю господину Бадасяну успехов и плодотворной работы. Зная навыки и знания г-на Бадасяна и сотрудников Комитета государственных доходов, уверен, что программы и работы, которые на данный момент остаются незавершенными, будут успешно реализованы под руководством г-на Бадасяна”, - сказал бывший председатель Комитета государственных доходов.

В свою очередь, Рустам Бадасян поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие и подчеркнул важность роли Комитета государственных доходов в процессе реализации инициированных правительством амбициозных реформ. “Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить такую доходную часть бюджета, которая позволит осуществить очень важные для нашего общества реформы. Обязательно будут предприняты шаги в указанном Вами направлении.

Хочу также поблагодарить господина Ованнисяна, потому что, во-первых, я считаю, что важно поддерживать хорошие показатели и КГД уже зарегистрировало много таких показателей. Я считаю поддержание этих хороших показателей одной из своих главных целей. Я также считаю очень важным сделать государственные услуги в области налогообложения и таможенной службы доступными для нашего бизнеса. Бизнес давно заслужил, чтобы его обслуживали в лучших условиях, чтобы получать более качественные услуги в таможенной и налоговой сферах, как указано в стратегии КГД. Необходимо обязательно продолжить и довести до конца выполнение действий, предусмотренных этой стратегией”, - сказал новоназначенный председатель Комитета государственных доходов.