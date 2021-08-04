Наши идеи и представления в сфере юстиции должны соответствовать видению граждан РА: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство юстиции и представил аппарату новоназначенного министра Карена Андреасяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр поблагодарил бывшего министра Рустама Бадасяна за его работу и поздравил Карена Андреасяна с назначением на пост министра юстиции. Премьер-министр особо подчеркнул важность проводимых в сфере юстиции реформ, отметив, что, в конце концов, ощущение присутствия справедливости и правосудия - одна из важнейших задач, которые народ поставил перед властями во время революции 2018 года.

“Конечно, за этот период проделана большая работа, приняты стратегии, уже реализован ряд мероприятий, исходящих из этой стратегии. Наш разговор с господином Андреасяном был о следующем: необходимо обеспечить преемственность этой политики. С другой стороны, такими кадровыми решениями мы должны попытаться придать новый импульс нашим уже принятым решениям и реализации принятых стратегий”, - сказал Никол Пашинян.

В контексте деятельности министерства юстиции премьер-министр подчеркнул важность процесса введения патрульной полиции, в котором это ведомство принимало активное участие, и функцию разработки политики выполняло министерство.

“До тех пор, пока у нас нет органа, разрабатывающего политику в сфере, то есть не сформировано министерство, министерство юстиции должно обеспечить содержательную часть реформы. Мы стали свидетелями значительных изменений в атмосфере с первых дней формирования патрульной полиции, но мы также зафиксировали ряд практических проблем, которые необходимо серьезно изучить и принять во внимание в процессе подготовки при приеме в ереванский резерв, чтобы сотрудники патрульной полиции в Ширакской и Лорийской областях с первых минут работы в полной мере учитывали эти проблемы, в том числе и те, которые были выявлены во время запуска патрульной полиции Еревана”, - сказал Никол Пашинян.

Рустам Бадасян поблагодарил премьер-министра за оказываемую министерству поддержку, которая всегда ощущалась, и ведомство было более уверенным в инициативах по реформам. “За это время мы приняли все необходимые меры для обеспечения плавной передачи управления министерством. Естественно, все соответствующие проекты, которые находятся на этапе реализации, будут переданы господину Андреасяну в готовом виде”, - сказал Бадасян. Он поздравил Карена Андреасяна с назначением министром юстиции и пожелал успехов в реализации начатых реформ.

Новоназначенный министр юстиции Карен Андреасян поблагодарил премьер-министра за большое доверие. “Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с получением большого доверия народа. Я рад за наследие, которое я получаю. Господин Бадасян, я знаю, какое тяжелое наследие Вы унаследовали. Я обещаю придать новый импульс программам реформ, которые Вы реализовали за этот короткий период времени, и завершить их. Господин премьер-министр, хочу пообещать, что с этой нашей молодой и очень способной командой мы наконец сможем восстановить справедливость для всех в стране. Спасибо за доверие”, - отметил Карен Андреасян.

Подводя итоги, премьер-министр Пашинян подчеркнул важность реформ в сфере юстиции и судебной системы. “Наши идеи и представления должны соответствовать видению граждан Республики Армения. Конечно, путь, который мы уже прошли, был нелегким, и его продолжение будет нелегким. Здесь действительно нужна последовательность. Но не будем забывать, что система правосудия очень большая: уголовное судопроизводство, Служба принудительного исполнения, ЗАГС и т.д. Новая модель пенитенциарной службы, предложенная г-ном Бадасяном, очень интересна, и мы подробно поговорим на эту тему в ближайшее время. Я хочу еще раз поблагодарить Вас за проделанную работу и пожелать всем нам успехов”, - отметил глава правительства.