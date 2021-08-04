Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 270 талибов

Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) ликвидировали по меньшей мере 274 боевика радикального движения "Талибан"*, еще 119 были ранены в 16 провинциях за последние сутки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает афганское министерство обороны.

"Двести семьдесят четыре террориста "Талибана"* были убиты и 119 были ранены в результате операций Национальных сил обороны и безопасности Афганистана… за последние 24 часа", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату – центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе – главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.

Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.