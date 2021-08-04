Архиепископ Овнан Тертерян направил Николу Пашиняну поздравительное послание

Духовный предводитель Западной епархии Северной Америки и Мексики архиепископ Овнан Тертерян в связи с назначением на пост премьер-министра направил Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в поздравительном послании Святого отца, в частности, говорится:

«Воистину, для претворения в жизнь искренних ожиданий нашего народа и национальных заветных чаяний у Вас есть вотум доверия абсолютного большинства народа и полное содействие парламентского большинства. Мы полны надежд, что новое правительство, под Вашим же руководством, с высшим напряжением и сплоченностью сил, приступит к обеспечению мира и безопасности Армении, к экономическому развитию, к армейскому строительству и обеспечению долговременного благополучия. Обращаясь с молитвой к Всевышнему, желаем Вам силы, Божественной мудрости и терпения, чтобы решительно и неуклонно осуществлять жизненно важные программы, которые являются приоритетными для нашего народа и государства. И да поможет Вам Всевышний».