XVII Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Ролан» пройдет в два этапа

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, посольства Франции в Армении, Российского Центра науки и культуры в Ереване, Центра «Гете» в Ереване Фонд «Ролан Быков» в Армении в два этапа - со 2 августа по 2 ноября, и со 2 по 6 ноября, в онлайн формате проведет XVII Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Ролан».

Фестиваль пройдет в Ереване, в областях РА и в приграничных общинах. В Гегаркуникской области - в Гаваре и Мартуни, в Тавушской области - в Иджеване, Дилижане, в Сюникской области - в Горисе, в Лорийской области - в Ванадзоре, в Ширакской области - в Гюмри и в Арцахе - в Степанакерте.

Мероприятия пройдут в летних лагерях, а с сентября - в школах, вузах и в других учебных заведениях, привлекая максимум детей и юношей из приграничных областей и Арцаха.

Из 200 заявок, полученных из 43 стран, в программу фестиваля вошли 73 фильма из 27 стран.

В рамках XVII детско-юношеского фестиваля «Ролан» 11 конкурсных и внеконкурсных номинаций. Гран-при за лучший полнометражный фильм (полнометражный, короткометражный), в составе жюри выступят учащиеся школы «Айб», Лучший анимационный фильм (полнометражный и короткометражный фильм) - жюри воспитанники Центра креативных технологий «Тумо» и другие номинации.

В этом году фестиваль продолжит уже ставшее традиционным сотрудничество с посольством Франции в Армении. Номинация «Лучший франкоязычный фильм» включена в конкурсную программу фестиваля с 2017 года. В этом году в конкурсном показе будет 11 фильмов.

В этом году в рамках специальных программ фестиваля при содействии Центра «Гете» будут показаны и немецкие игровые фильмы, которые участвовали во многих международных кинофестивалях (6 фильмов). Продолжается традиционное сотрудничество и с Российским центром науки и культуры в Ереване. В рамках XVII фестиваля «Ролан» представлена номинация «Русское кино», в программе 17 анимационных фильмов.

Цель Международного фестиваля детских и юношеских фильмов «Ролан» - создание благоприятных условий для детей, юношей и молодежи, при их активном участии, и используя его как стабильную и надежную международную площадку. Он направлен на облегчение морального и психологического послевоенного состояния, а также на улучшение общей атмосферы.

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