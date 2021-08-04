Мхитар Закарян останется под арестом: Апелляционный суд отклонил иск его адвоката

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Рузанны Барсегян отклонил иск адвоката на решение суда об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего руководителя общины Мегри, депутата парламентской фракции «Айастан» Мхитара Закаряна, оставив решение суда общей юрисдикции Еревана неизменным.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал его защитник Ерем Саркисян.

Мхитар Закаряну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) Уголовного кодекса РА. Центральная избирательная комиссия Армении приняла решение удовлетворить ходатайство прокуратуры о возбуждении уголовного преследования в отношении бывшего руководителя общины Мегри, 17-го номера по избирательному списку блока «Айастан» Мхитара Закаряна, и дала согласия на избрание ареста в качестве меры пресечения. Мхитар Закарян был арестован 13 июля.

Мхитар Закарян 9 июля подал в отставку с поста мэра Мегри. Свою отставку он объяснил желанием продолжить свою деятельность в Парламенте, который будет сформирован по итогам внеочередных парламентских выборов 20 июня.