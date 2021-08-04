"Талибан" взял ответственность за атаку на дом главы МО Афганистана

Группировка "Талибан"* взяла на себя ответственность за нападение на дом главы министерства обороны Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Tolo News.

Накануне стало известно, что неизвестные проникли в дома главы афганского военного ведомства Бисмиллы Хана Мохаммади и депутата нижней палаты парламента Азима Баглани в Кабуле. Сообщалось о взрывах и стрельбе.

В среду утром радио Sputnik сообщало, что на дом главы Минобороны Афганистана напали террористы-смертники, в результате погибли восемь мирных жителей.