Президент Армен Саргсян и Арман Татоян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент Республики Армен Саргсян встретился с Защитником прав человека Армении Арманом Татояном. Президент и Защитник прав человека обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе в связи с нарушениями прав приграничного населения. «Арменпресс» передает это со ссылкой на сообщение, распространенное Управлением по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Арман Татоян представил президенту республики результаты ознакомительной работы Защитника прав человека в Гегаркуникской, Сюникской и Араратской областях. Он отметил, что незаконные действия Вооруженных сил Азербайджана продолжают нарушать права жителей приграничных населенных пунктов Республики Армения. Факты свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Азербайджана регулярно провоцируют стрельбу, а Вооруженные силы Армении выполняют функцию защиты населения.

Арман Татоян сообщил, что факты нарушений со стороны ВС Азербайджана уже доведены до действующих в Армении международных структур и аккредитованных дипломатических миссий.

Президент и Защитник прав человека обменялись мнениями по поводу ситуации.