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Степан Мелконян будет освобожден с должности заместителя директора СНБ

Степан Мелконян будет освобожден с должности заместителя директора СНБ

Указом президента Армении Армена Саргсяна Степан Мелконян с 14 августа будет освобожден с должности заместителя директора Службы национальной безопасности.

Как передает «Арменпресс», указ президента опубликован на официальном сайте президента Армении.


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