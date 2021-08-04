Степан Мелконян будет освобожден с должности заместителя директора СНБ
Указом президента Армении Армена Саргсяна Степан Мелконян с 14 августа будет освобожден с должности заместителя директора Службы национальной безопасности.
Как передает «Арменпресс», указ президента опубликован на официальном сайте президента Армении.
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