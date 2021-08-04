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Врачи университетской клиники успешно прооперировали ребенка с тяжелым пороком

Врачи университетской клиники успешно прооперировали ребенка с тяжелым пороком

В Клинике детской и неонатальной реанимации университетской больницы ЕГМУ «Мурацан» был прооперирован ребенок с тяжелым врожденным пороком развития.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из больницы.

«В университетской больнице была проведена очень сложная операция на желудке и тонкой кишке, в результате которой была восстановлена проходимость желудочно-кишечного тракта. У ребенка было диагностировано «зеркальное расположение внутренних органов брюшной полости (Situs inversus abdominalis)», - рассказали в больнице, добавив, что мать ребенка за время беременности дважды заражалась Covid-19.

Желудок ребенка находился справа (обычно бывает слева), а двенадцатиперстная кишка была  в виде короткой трубки. Эти пороки были причиной врожденной непроходимости кишечника ребенка.


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