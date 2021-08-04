Около 50 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Чехии

Два пассажирских поезда столкнулись в среду у села Милавче в районе города Домажлице на западе Чехии. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

"У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, - отметил он. - Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения".

На место ЧП выехал вице-премьер, глава Минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.