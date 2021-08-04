Араик Арутюнян видит необходимость постоянного присутствия в Арцахе российских войск

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян считает, что ситуация в регионе такова, что Арцах самостоятельно и в одиночку не может обеспечить свою безопасность. Как сообщает «Арменпресс», Араик Арутюнян сказал об этом на встрече с жителями Мартакерта.

«Победа не окончательна, поражение не фатально. Надо иметь смелость, чтобы продолжить. Это самое важное. У нас в течение 30 лет была победа, которую я назову временным успехом, потому что, если победа не окончательная, она не может быть победой. Мы потерпели неудачу, это не поражение, и мы должны продолжить нашу борьбу. Наша сегодняшняя работа определяет не только нашу повседневную жизнь и деятельностью, но также и судьбу наших детей и наших поколений», - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха подчеркнул, что присутствие российских войск в Арцахе должно быть не временным, а постоянным.

«Если бы не ввод российских войск в регион, у нас была бы совершенно иная судьба. Делаются разные глупые комментарии, чтобы оправдать себя или обвинить других, будут говориться разные вещи», - заключил Араик Арутюнян.